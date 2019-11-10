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США оставят в Сирии 500-600 военных

"На этой территории все еще есть боевики ИГИЛ".

Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки оставят в Сирии примерно 500-600 своих военных.

Об этом в интервью ABC сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли.

Интервьюер отметила, что американские войска остаются в южных и восточных районах Сирии, и по ее подсчету, речь идет примерно о 700 военных. Милли ответил, что их точно будет меньше тысячи, это точно. "Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько", - сказал генерал.

Он добавил, что американское присутствие в этом регионе необходимо, чтобы не допустить возрождения ИГИЛ после гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади.

"На этой территории все еще есть боевики ИГИЛ, и если не будет сохраняться давление, если их оставить без внимания, то существует реальная вероятность того, что возникнут условия для возрождения ИГИЛ", - сказал генерал.

Напомним, что перед рейдом, который привел к гибели аль-Багдади, президент США Дональд Трамп приказал войскам покинуть северную Сирию, чтобы не допустить столкновения с турецкими солдатами.

После жесткой критики со стороны республиканцев и депутатов Трамп сказал, что "малое" количество американских военных все же останется в Сирии.

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