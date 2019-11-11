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​Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Он находился у власти больше 13 лет.

​Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Фото: EPA/UPG

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после трех недель массовых протестов, связанных с подтасовками на выборах 20 октября.

Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье Моралес согласился распустить избирательную комиссию, аннулировать официальные результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование. Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить ситуацию.

Глава Вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса уйти в отставку, после чего глава государства выступил с телеобращением, в котором завил, что покидает свой пост после 13 лет правления. Вслед за ним ушли в отставку еще около десяти высокопоставленных чиновников.

Напомним, что предварительные итоги прошедшего 20 октября голосования, указывали на возможность второго тура. Но избирательная комиссия объявила Моралеса победителем с результатом 47,08% голосов. Его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, получил 36,51%. По боливийским законам, если кандидат набрал больше 40% голосов, а его отрыв от второго превышает 10 пунктов, второй тур не проводится.

Оппозиция отказалась признать победу Моралеса, и в стране вспыхнули масштабные протесты. Моралес в ответ объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Организация американских государств заявила о "явных манипуляциях" при подсчете голосов и отказалась признать результаты выборов.

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