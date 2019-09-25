Зеленский и президент Румынии Йоханнис договорились о взаимных визитах

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства.

"Президенты двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно было уделено внимание сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.

"Мы начали внедрять много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - сказал Зеленский.

Напомним, в 2017 году Йоханнис отменил официальный визит в Украину из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".