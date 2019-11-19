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В Стамбуле неизвестный "Робин Гуд" оплатил счета бедняков и подбрасывал им конверты с деньгами

Неизвестный отметил, что делает это "только для того, чтобы заслужить Божье благословение"

В Стамбуле неизвестный "Робин Гуд" оплатил счета бедняков и подбрасывал им конверты с деньгами
Фото: КП

В Стамбуле неизвестный мужчина оплатил долги за продукты четырем малообеспеченым людям и подбросил им в дома конверты с деньгами. Об этом пишет The Guardian.

Владелец одного из продуктовых магазинов рассказал, что неизвестный мужчина пришел к нему и попросил показать тетрадь, в которой тот записывает долги клиентов.

"Было четыре человека с большими долгами, и я сказал ему, где они живут. Он снова вернулся ко мне после разговора с ними и оплатил все долги. Я также узнал, что он дал дополнительные деньги этим семьям. Я спросил, как его зовут, и он сказал мне: «Просто зови меня Робин Гуд»",  - рассказал владелец магазина.

Неизвестный отметил, что делает это "только для того, чтобы заслужить Божье благословение".

Этот же человек в марте этого года тоже подбрасывал деньги малообеспеченным семьям.

Издание отметило, что цены на продукты и аренду жилья в Турции поднялись после падения турецкой лиры в 2018 году. В стране растет безработица, на почве бедности в Турции произошло несколько самоубийств.

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