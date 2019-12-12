В Киеве школьную учительницу обвинили в жестком обращении с детьми

Она кричала на учеников, ругала их ненормативными выражениями и унижала.

В Киеве учительницу одной из школ Подольского района обвинили в жестком обращении с детьми. К правоохранителям обратились родители учеников, сообщили в пресс-службе полиции столицы.

По словам детей, педагог их безосновательно обвиняла и унижала.

"Работники сектора ювенальной полиции установили, что учительница на протяжении нескольких дней дважды во время урока кричала и обижала малолетнюю школьницу, из-за чего та вынуждена была обратиться в медпункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления произошел относительно еще двоих детей", - добавили в полиции.

Администрация школы подтвердила факт буллинга. Согласно с характеристиками, педагог склонна к агрессивным действиям и использует ненормативные выражения относительно своих коллег, родителей и даже детей.

Относительно нее составили протоколы за мелкое хулиганство и буллинг участников образовательного процесса.

Напомним, в январе 2019 вступил в силу закон о буллинге, который давал определение этому понятию и вводил за него административную ответственность.