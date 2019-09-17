Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
ГлавнаяБлогиБлог Богдана Петренка

Протидія булінгу і мода на нетолерантність

Вчора всі соцмережі були переповнені заявами керівника Офісу Президента Андрія Богдана про те, що в політичній партії самого Президента є божевільні та психічно хворі люди. І це було одне з найм’якших серед усіх нетолерантних висловлювань, яке ми почули за останні 5 років.

Російська агресія на Сході, розбірки із застосуванням зброї, напади націонал-популістів на ЛГБТ та ромів, хейтерство щодо жителів окупованих територій та штучне накручування ненависті на ґрунті партійно-політичного поділу всередині окупованої країни. Це щодня транслюють у новинах, підвищуючи градус різними ток-шоу. Де - жорстоке ставленням і експертів до учасників і самих учасників одне до одного. Бо глядача не цікавить буденний професіоналізм, його цікавить незвичне зіткнення. А ці ток-шоу лише задовільняють цей попит.

Фото: gopsy.ru

Навіть на найнижчому рівні: між сусідами, а ще яскравіше - між учителем та батьками виникають конфлікти. Часто батьки починають при дітях обговорювати і звинувачувати вчителя у некомпетентності. І після того, як авторитет учителя понизився для учня, батьки вимагають, щоб педагог виховував їхню дитину. У тому числі й навчив толерантності чи захистив від кривдників, яких теж ніхто не вчив поваги до інших.

У такому середовищі взаємного хейтерства ростуть діти. І коли проводяться якісь одноразові заходи з протидії булінгу не треба дивуватись, що вони не діють. Навіть якщо це буде «цілий закон», у якому більшість населення цікавитиме не те, як зменшити цькування, а лише – як покарати.

Це дуже схоже на відмінність радянської ідеології, яку впихували в шкільні голови, і реального життя в СРСР. Сьогодні, коли ми говоримо про важливість протидії цькуванню, на виході ми отримуємо схожі наслідки. Розкол між символічним і реальним світом. Дітей, які на словах будуть розповідати про важливість толерантності та культури діалогу, а на ділі будуть сміятись з того, як над їхнім однокласником буде знущатись шкільний «авторитет».  

Власне, це дуже нагадує ситуацію, коли батьки, які фізично конфліктують одне з одним, дивуються: «чого це у них виросла дитина, не здатна без бійок вирішувати проблеми». Дивуються тому, що школа не змогла їх перевиховати.

Це не заява про безперспективність боротьби з цькуванням. Це звернення про те, що наше майбутнє залежить від нас самих. Від нашої поведінки. Від нашої активності. Від того прикладу, що ми даємо дітям, а не лише від того, що ми розповідаємо.

І проблема не лише у протидії булінгу. Ця проблема (за нас вирішать усі питання, але самі ми не будемо змінюватись) в усьому – в корупції, у бідності, і навіть у нашому (не)щасливому житті.

Богдан Петренко Богдан Петренко , Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Другие записи блога:

Читайте также