67-летний житель хранил у себя дома 17 единиц оружия.

Полицейские Донецкой области изъяли арсенал оружия у 67-летнего жителя Доброполья. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: Нацполиция

"Сотрудники Добропольского отделения полиции получили информацию, что местный житель хранит у себя дома оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Получив соответствующее постановление суда, правоохранители провели по его мусту жительства обыски. Было изъято 17 единиц оружия, 7 упаковок с патронами калибра 7,62 мм и еще около 180 патронов различного калибра.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (езаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в июне в киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство. 33-летнему правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее он был судим за преступления, связанные с наркотиками.