Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
За кулисами Нормандии
За кулисами Нормандии
ГлавнаяОбществоЖизнь

Крымским правозащитникам удалось провести конференцию, которую раньше перенесли под давлением силовиков

Участники призвали украинскую власть уделять больше внимания людям в Крыму.

Крымским правозащитникам удалось провести конференцию, которую раньше перенесли под давлением силовиков
Фото: suntime.com.ua

В Симферополе провели правозащитную конференцию, перенесенную ранее из-за давления силовиков. Организаторами конференции выступила “Крымская идея” - объединение крымских правозащитников, сообщает корреспондент LB.ua.

В ходе конференции обсудили вопросы нарушения прав человека в сфере свободы слова, образования на родных языках, депортации и замещения населения в Крыму, и нарушения прав детей чьи родители стали жертвами политического преследования.

"Мы должны были провести эту конференцию двумя днями ранее в международный день защиты прав человека, однако на собственника зала где должна была пройти конференция силовики начали оказывать давление, применили репрессивные методы, и мы на конференции приняли решение, что мы её все-же проведем, но в другое время, когда будет возможность и найдем подходящее место. Сегодня это место было найдено. И мы провели конференцию, но конечно в камерной обстановке, небольшое количество людей, которое могло вместить это помещение. Осветили все темы, мы довели до конца свою работу, но с небольшими издержками", - рассказал правозащитник Абдурешит Джеппаров.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой собравшиеся сформулировали ряд рекомендаций для международных организаций и властей Украины.

В частности, к международным организациям участники конференции обратились с просьбой о продолжении работы по обсуждению вопроса о допуске на территорию Крыма международных наблюдательных миссий, а рекомендация украинской власти касалась необходимости большего внимания к информационной и социальной политике по отношению к людям из Крыма.

Эбазер Пинхас , Крым
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также