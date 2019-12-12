Крымским правозащитникам удалось провести конференцию, которую раньше перенесли под давлением силовиков

В Симферополе провели правозащитную конференцию, перенесенную ранее из-за давления силовиков. Организаторами конференции выступила “Крымская идея” - объединение крымских правозащитников, сообщает корреспондент LB.ua.

В ходе конференции обсудили вопросы нарушения прав человека в сфере свободы слова, образования на родных языках, депортации и замещения населения в Крыму, и нарушения прав детей чьи родители стали жертвами политического преследования.

"Мы должны были провести эту конференцию двумя днями ранее в международный день защиты прав человека, однако на собственника зала где должна была пройти конференция силовики начали оказывать давление, применили репрессивные методы, и мы на конференции приняли решение, что мы её все-же проведем, но в другое время, когда будет возможность и найдем подходящее место. Сегодня это место было найдено. И мы провели конференцию, но конечно в камерной обстановке, небольшое количество людей, которое могло вместить это помещение. Осветили все темы, мы довели до конца свою работу, но с небольшими издержками", - рассказал правозащитник Абдурешит Джеппаров.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой собравшиеся сформулировали ряд рекомендаций для международных организаций и властей Украины.

В частности, к международным организациям участники конференции обратились с просьбой о продолжении работы по обсуждению вопроса о допуске на территорию Крыма международных наблюдательных миссий, а рекомендация украинской власти касалась необходимости большего внимания к информационной и социальной политике по отношению к людям из Крыма.