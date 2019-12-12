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Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в одесском колледже

Начаты ремонтно-восстановительные работы.

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в одесском колледже
Фото: Думская

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили поисковую операцию на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель городского совета.

Начаты ремонтно-восстановительные работы.

Происшествие квалифицировано как "чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня".

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

Во время ликвидации последствий пожара на одном из участков работы пришлось приостановить из-за угрозы обрушения перекрытия.

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