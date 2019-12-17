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Возле Национального банка из-за проблем с сердцем умер мужчина (обновлено)

Предварительная причина смерти - острый коронарный синдром.

Возле Национального банка из-за проблем с сердцем умер мужчина (обновлено)
Фото: mk.mk.ua

На Институтской улице недалеко от Национального банка утром 17 декабря из-за проблем с сердцем умер мужчина.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции. Также информацию о ЧП предоставил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга, передает корреспондент LB.ua. 

"Сейчас есть информация, что умер человек. Его личность установлена - он 1979 года рождения. Предварительно у нас есть справка о сердечной недостаточности. Завтра будет вскрытие и будет установлена причина смерти", - отметил Крищенко. 

По его словам, мужчина умер после того, как его забрала скорая, а смерть не связана с протестами. 

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на "источники в Национальном корпусе" сообщил в телеграме, что "умер один из протестующих, побитых правоохранителями" возле Верховной Рады.

Вместе с тем полиция подчеркивает, что мужчине стало плохо еще в 11:30, до столкновений, и в нескольких кварталах от парламента. На вызов прибыли врачи, но мужчина умер в машине "скорой помощи".

Предварительная причина смерти - острый коронарный синдром.

Напомним, что возле Верховной Рады утром 17 декабря начался митинг против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Протесты дважды привели к потасовкам между "Национальным корпусом" и Национальной полицией.

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