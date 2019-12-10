Геращенко: важно, что власть не пошла на капитуляцию

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что ключевым итогом саммита лидеров "нормандской четверки" является договоренность об освобождении заложников. Об этом она заявила в комментарии телеканалу "Прямой".

Также важный момент, по мнению депутата, что власть не пошла на капитуляцию, на реализацию планов Кремля.

"На двусторонних переговорах именно газовый вопрос, а не Донбасс, был ключевым. России не хватило несколько месяцев для достройки "Северного потока-2", и она сегодня как никогда заинтересована в краткосрочном контракте для транзита газа. Считаю, что смешивать вопросы безопасности и газовые переговоры - это абсолютно неправильно", - отметила Ирина Геращенко.

"Также Россия пытается продвинуть свой политический план, так называемую формулу Штайнмайера, в которой закрепить на постоянной основе особенности местного самоуправления в Донбассе. А это и есть те красные линии, которые не стоит переходить Украине", - резюмировала дипломат.