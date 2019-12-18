Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
ГлавнаяПолитика

Глава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 года

Ученые провели церемонию "награждения" "Академическая негодность 2019".

Глава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 года
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак возглавил рейтинг плагиаторов 2019 года по версии группы ученых "Дисергейт". Об этом сообщила УП со ссылкой на эфир волонтерского общественного телевидения I-UA.TV, где ученые провели церемонию "Академическая негодность 2019".

В докторской диссертации Бабака обнаружили текстовые заимствования.

Среди номинантов также были:

  • Константин Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов за текстовые заимствования в докторской диссертации;
  • Петр Ющенко, брат третьего президента Виктора Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования;
  • Александр Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытие "тазового дна";
  • Анна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в фейсбуке, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты ", - рассказала кандидат экономических наук Светлана Вовк.

Отмечается, что ученные ожидают реакции партии "Слуга народа" и на соответствующие меры относительно нарушителя академической доброчестности.

Напомним, в ноябре 2018 года главного редактора журнала Vogue Ukraine Ольгу Сушко уволили с должности за плагиат.

Читатели обратили внимание на то, что в номере Vogue Ukraine за июнь 2018 года колонка главного редактора Сушко является точной копией вступительного письма российской коллеги из Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой 2006 года.

Позже плагиат обнаружили и в других выпусках журнала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также