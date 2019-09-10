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"Европейская солидарность" вошла в состав ЕНП

"Это - мандат доверия к "Европейской Солидарности" как к проевропейской украинской партии", - прокомментировали в партии.

"Европейская солидарность" вошла в состав ЕНП
Фото: Михаил Палинчак

Партия "Европейская Солидарность" официально вошла в состав влиятельной политической семьи объединенной Европы - Европейской народной партии. О соответствующем решении ЕНП говорится в фейсбуке партии.

"Это - мандат доверия к "Европейской Солидарности" как к проевропейской украинской партии. Но присоединение к ЕНП рассматриваем не только как наше внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских стремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО. Ведь только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность", - прокомментировали в "ЕС".

"Европейская народная партия стоит бок о бок с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины", - говорится в сообщении партии. 

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