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Рада досрочно прекратила полномочия депутатки от "СН" Анны Коваленко

Она была членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Рада досрочно прекратила полномочия депутатки от "СН" Анны Коваленко
Фото: Макс Левин

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутатки парламента от фракции партии “Слуга народа” Анны Коваленко.

За соответствующее решение проголосовали 369 депутатов при минимально необходимых 226. В Верховной Раде 9-го созыва Коваленко была членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, 4 сентября Коваленко получила должность заместительницы главы Офиса президента Украины. Она была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны.

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Источник: "Украинские новости"
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