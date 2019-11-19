В деле Насирова зачитали обвинительный акт за одно заседание

Затянуть процесс в ВАКС у защиты пока не удалось.

Высший антикоррупционный суд во вторник провел первое полноценное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры, на нем зачитали обвинительный акт. Также обе стороны успели выступить со вступительной речью, после чего коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств в деле.

Напомним, что с конца 2017 года Насирова судили в Шевченковском районном суде Киева. Сторона защита потребовала зачитать все 774 страницы обвинительного акта, а заседания проходили крайне редко, поэтому судебное разбирательство так и не дошло до конца обвинения.

В октябре 2019 года дело передали в новый антикоррупционный суд, где зачитали короткую версию обвинительно акта на несколько страниц.

Бывший глава ГФС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Вместе с ним судят бывшего начальника департамента погашения обязательств ГФС Владимира Новикова.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Насиров, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям местных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".