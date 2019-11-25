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Арахамия о выходе русских из Vodafone: теперь им можно пользоваться

"Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без капитала РФ.

Арахамия о выходе русских из Vodafone: теперь им можно пользоваться
Фото: Макс Левин

После покупки мобильного оператора "Vodafone Украина" у российского холдинга "МТС" азербайджанской телекоммуникационной компанией Bakcell, он станет единственным мобильным оператором в Украине без российского капитала. 

Так написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия у себя на фейсбуке. 

"Первая сделка за 90 дней - $734 млн и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала", - написал он.

Арахамия также анонсировал еще три крупные сделки, однако не озвучил компаний-участников.

"В пайплайне еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь", - написал он.

Напомним, антимонопольный комитет одобрил сделку по продаже мобильного оператора "Vodafone Украина" азербайджанскому телеком-оператору Bakcell еще 24 октября. 

О желании азербайджанской компании приобрести Vodafone Ukraine стало известно в июле этого года. 

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