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Moody's улучшило прогноз Украины до позитивного

Агентство подтвердило рейтинг на уровне "Caa1".

Moody's улучшило прогноз Украины до позитивного
Фото: i-g-t.org

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1". Об этом говорится на сайте агентства.

Ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало восстановление валютных резервов Украины, которое снижает внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат, а также улучшение макроэкономической стабильности страны и перспективы возобновления реформ, усиливающих экономическую устойчивость страны.

"Подтверждение рейтингов Украины "Caa1" отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения", - говорится в сообщении.

Moody's указывает, что значительные выплаты по внешнему долгу в предстоящие годы в отсутствие новой программы Международного валютного фонда требуют постоянного доступа к рынкам. 

Одновременно сдерживать восходящее движение кредитного рейтинга продолжает риск нового обострения геополитической напряженности.

Напомним, ранее Moody`s спрогнозировал, что Зеленский продолжит выполнять требования МВФ.

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