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Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"

Работы выполнила турецкая Onur.

Фото: lv.ukravtodor.gov.ua

Во Львовской области на месте пересечения двух территориальных дорог построили развязку типа "турбо-карусель".

Об этом говорится на сайте Службы автомобильных дорог во Львовской области.

Она находится в селе Великая Горожанка на пересечении дорог  Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи и Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бибрка.

Раньше в этом месте был обычный перекресток, теперь - удлиненная кольцевая развязка неправильной формы.

Фото: lv.ukravtodor.gov.ua

Ее построили в рамках реконструкции дороги Львов - Пустомыты - Меденичи в рамках контракта, заключенного с турецкий компанией Onur в 2018 году. Общая стоимость договора - 225 млн гривен.

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