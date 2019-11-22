Фото: lv.ukravtodor.gov.ua

Во Львовской области на месте пересечения двух территориальных дорог построили развязку типа "турбо-карусель".

Об этом говорится на сайте Службы автомобильных дорог во Львовской области.

Она находится в селе Великая Горожанка на пересечении дорог Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи и Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бибрка.

Раньше в этом месте был обычный перекресток, теперь - удлиненная кольцевая развязка неправильной формы.

Фото: lv.ukravtodor.gov.ua

Ее построили в рамках реконструкции дороги Львов - Пустомыты - Меденичи в рамках контракта, заключенного с турецкий компанией Onur в 2018 году. Общая стоимость договора - 225 млн гривен.