Во Львовской области на месте пересечения двух территориальных дорог построили развязку типа "турбо-карусель".
Об этом говорится на сайте Службы автомобильных дорог во Львовской области.
Она находится в селе Великая Горожанка на пересечении дорог Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи и Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бибрка.
Раньше в этом месте был обычный перекресток, теперь - удлиненная кольцевая развязка неправильной формы.
Ее построили в рамках реконструкции дороги Львов - Пустомыты - Меденичи в рамках контракта, заключенного с турецкий компанией Onur в 2018 году. Общая стоимость договора - 225 млн гривен.