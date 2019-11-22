На тендер по ремонту Столичного шоссе за 1 млрд гривен подались пять компаний

Срок выполнения ремонта - не более 27 месяцев.

На участие в тендере "Киевавтодора" на капитальный ремонт участка Столичного шоссе в Киеве подали заявки пять участников. Ожидаемая стоимость ремонта 980,697 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные аукциона ProZorro.

Ремонтировать намерены участок от моста через реку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении Столичного шоссе с проспектом Науки.

Согласно документации, заявки подали частное предприятие "Киевдорстрой" (Киев), дочернее предприятие компании Onur (Турция) компания "Онур Конструкцион Интернешнл" (Киев), компания "Автомагистраль-Юг" (Одесса), ООО "Данко" (Киев) и ООО "Строительная компания ВР" (Киев).

В объем работ по ремонту входит ремонт проезжей части, разметка дороги и прочее.

Срок выполнения ремонта - не более 27 месяцев. Аукцион назначен на 27 декабря.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что советник мэра Киева Максим Бахматов считает, что въезд в центр города на автомобиле должен быть платным. Конкретных наработок по этому вопросу пока нет, однако над этой стратегией, по его совам, нужно работать.