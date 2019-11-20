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Советник Кличко: ездить в центр Киева на автомобиле должно быть "дорого и больно"

"Не хочешь платить - ходи пешком", - отметил Бахматов.

Советник Кличко: ездить в центр Киева на автомобиле должно быть "дорого и больно"
Фото: Макс Левин

Советник мэра Киева Максим Бахматов считает, что въезд в центр города на автомобиле должен быть платным.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

"По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богатый и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и едь на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр", - сказал Бахматов.

При этом он отметил, что конкретных наработок по этому вопросу пока нет.

"Конкретики пока нет, но я понимаю, что это стратегия над которой надо работать. Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 000 грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Дальше, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет", - добавил советник мэра.

Напомним, летом прошлого года Институт генерального плана Киева предложил сделать платным въезд в центр столицы, чтобы решить проблему с парковкой.

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