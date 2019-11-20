Про розбудову мостів на Сході або чи може освіта зачекати?

Я вирішила публікувати короткі блоги про те, як працює механізм формування освітніх потреб і плануються заходи для мешканців з непідконтрольних Уряду України територій (далі - НПУТ). А значить - як використовуються гуманітарні кошти, які виділяють донори на забезпечення освітніх потреб громадян, які постраждали від військового конфлікту. Фонд “Відкрита політика” є активним учасником Освітнього Кластеру в Україні і партнером ЮНІСЕФ. Безумовно, національний партнер - громадська організація не має мандату приймати рішення. Але інформувати - так.

Фото: ЮНІСЕФ Україна

17 листопада в Міністерство освіти і науки України відбулась зустріч учасників Освітнього Кластеру в Україні з Міністром освіти Ганною Новосад. Вона наголосила на включенні дистанційної освіти і Освітніх Центрів «Донбас-Україна» в стратегію і план надання гуманітарної допомоги на Сході .

Вчора, 18 листопада, в ЮНІСЕФ відбулось засідання Освітнього Кластеру в Україні (далі - ОКУ). На Кластері обговорювались питання, які освітні потреби мешканців з непідконтрольних територій включено в Стратегію ОКУ, в Огляд гуманітарних потреб, План гуманітарного реагування 2020. А також в проект, який подається Кластером на фінансування в Education Cannot Wait.

Оскільки зазвичай ми не отримуємо протоколів зустрічей Кластеру, даю короткий бріф обговорення двох питань, які ми адвокуємо протягом 4 років - дистанційна освіта, Освітні Центри “Донбас-Україна”.

Дистанційна освіта

Координатори ОКУ запевнили, що питання дистанційної освіти для мешканців на НПУТ буде також більш чітко прописано у вище означених документах. Серед іншого - навчання освітян зі шкіл, які надають послуги з дистанційного навчання для школярів з НПУТ (включно digital навички).

Освітні Центри «Донбас -Україна»

Координатори ОКУ повідомили, що потреби Освітніх Центрів та дистанційної освіти для непідконтрольних уряду України територій будуть включені в додатки/anex до Стратегії Освітнього Кластеру 2019-2020 рр. Запропоновано також в грудні провести окрему зустріч і брейнштормінг по цьому питанню. За повідомленням присутньої на цій зустрічі представниці @United Nations OCHA Ukraine, станом на 19 листопада збергіається ще можливість включити ці потреби в документи , які готуються на 2020: Humanitarian Needs Overview (HNO), HUmanitarian Responsible Plan (HRP). Нагадаю, їх включення дає шанси отримати фінансування за рахунок мільйонів доларів гуманітарних коштів, які надаються Україні через систему ООН.

Я звертаюсь до @Міністерство освіти і науки @Валерія Іжик @Lubov Shchitka @Олег Шаров промоніторити виконання цих домовленостей.

Інформаційна кампанія, національна гаряча лінія з питань освіти для громадян, які постраждали від війни

Нагадаю, гаряча лінія працювала у Фонді “Відкрита політика” 4 роки за підтримки ЮНІСЕФ. Прийнято понад 6,5 тисяч дзвінків зі Сходу, 1,5 тисячі з Криму. Щорічно на період вступної кампанії гаряча лінія працювала в МОН. Цього року прийнято рекордну кількість дзвінків - втричі більше ніж минулого. За підтримки USAID ми відкрили цього року регіональні гарячі лінії в Краматорську та Сєвєродонецьку, які тепер на фінансуванні ОДА. Крім того, консультаційні сервіси надає спеціальний сайт доступна освіта, де розміщено всі покрокові інструкції, гугл мапа з Освітніми Центрами, дистанційними школами. Є і уроки з підготовки до ЗНО. Вони не лише безкоштовні, а й без реєстрації. Це особливо важливо для цих територій. Крім того, щорічно національною інформаційною кампанією Фонду було охоплено понад 500 тис громадян з різних регіонів України, в т.ч. десятки тисяч громадян з НПУТ.

Безумовно, ця робота не може безкінечно здійснюватись лише за підтримки донорів. Уряд має забезпечити продовження цієї роботи. Одночасно, має бути exite strategy/стратегія виходу. Місток, перехідний період для того, щоб МОН повністю взяло на себе фінансування і була розроблена модель надання цієї послуги в регіонах. Можливо, Це потрібно здійснювати в координації і технічній підтримці з Мінкультмолодьспорт. Наша позиція: необхідно проводити тендер серед громадських організацій, бізнесу для отримання фінансування з державного та/або місцевого бюджету на надання цієї послуги. Ми готові пілотувати цю модель, навчити, поділитись досвідом, передати всі методичні матеріали, смартфони. І тут важливі комунікації, перемовини, допомога Кластера на перехідному етапі.

Крім того, важлива координація між різними Міністерствами: МОН, Міністерства культури, молоді та спорту, держприкордонслужба ін. Це по факту було відсутнє попередні роки. Тому я запропонувала створити Міжурядову робочу групу. Аналітичну записку з обгрунтуванням передаю.

Які ризики? Якщо ми одномоментно припиняємо всю цю роботу, ми по факту відрізаємо від комунікацій велику частину школярів і випускників на НПУТ. Згідно звітів ОКУ на НПУТ цього року вже є 120 тисяч випускників, які мають документи про освіту, які не визнаються Україною та іншими країнами. Який в них вихід - продовжити навчання в т.з. Л-ДНР або в РФ. Наголошую, що ні паспорти, ні освітні документи, які видаються РФ мешканцям НПУТ не є легітимними навіть в Росії. Таким чином прірва з Україною зростає. Кількість тих, хто має невизнані документи зростає.

Питання комунікацій

Потреби в розвитку дистанційної освіти, Освітніх Центрів були озвучені не 17 листопада на зустрічі з Міністром, а на багато раніше. Так само як і ризики закриття національної гарячої лінії.

Від початку роботи над Стратегією (весною 2019) ми наголошували на цьому. І аргументували статистикою: зростання кількості тих, хто навчається дистанційно і тих, хто скористався процедурою спрощеного вступу в університети/коледжі/Птнз на через Освітні Центри .

Також на запит OCHA/ОКГП (Офіс ООН з координації гуманітарних питань), Фонд “Відкрита політика” у вересні провів ґрунтовний аналіз звернень на нашу гарячу лінію. Уже після припинення фінансування гарячої лінії 1 вересня , наші консультанти перераховували 6, 5 тисяч дзвінків, щоб проаналізувати питання, які найбільш часто задавались. Ми це зробили! Проте це не вплинуло як аргумент… Нагадаю, свідчення - є важливою компонентою планування.

Джерело: http://openpolicy.org.ua/donbass-crimea/news/351/

Крім того, ще в серпні потреби в дистанційній освіті, інформаційній кампанії, ОЦ “Донбас-Україна” були озвучені іншими учасниками Освітнього Кластеру: не лише Фондом «Відкрита політика», а й обласними департаментами освіти. Вони прозвучали й у виступі Міністра освіти в Маріуполі 30 жовтня.

Тобто, був час на те, щоб їх включити як в Стратегію, так і в HNO, HRP 2020.

Між іншим, мені пригадується також випадок, коли ці потреби не включили в заявку на Education Cannot Wait в 2017 році. Хоча представник МОН Світлана Кретович їх озвучила тоді на Кластерів в Славянську. Протоколу не надали. Конкурс програли…

Зауважу, вчора координатор ОКУ визнала певні помилки в комунікаціях і запевнила, що Кластер перегляне ще раз ці документи і внесе відповідні зміни для дотримання балансу в пріоритизації потреб. Вважаю, що корективи потрібно внести і в заявку на Education Cannot Wait .

Підсумок

Позиція Громадська організація "Фонд "Відкрита політика": так, є багато гуманітарних потреб в сфері освіти. Всі вони важливі. Одночасно, позицію державних органів і національних партнерів потрібно враховувати і ЗБАЛАНСОВАНО висвітлювати. Не ігнорувати. Це не відповідає принципам розробки стратегії - свідчення - гармонізація - узгодженість та безперевність - консультації.

Я не вірю, що працівники міжнародних організацій свідомо відмовляються розширювати доступ до освіти школярам, молоді, що постраждали від війни. Одночасно, я вірю в здоровий глузд і дотримання міжнародних протоколів, принципів.

… і головне

Школи з дистанційним навчанням і Освітні Центри “Донбас-Україна” є чи не єдиним місцем, де зустрічаються діти, молодь, їх батьки, які мешкають по дві сторони лінії розмежування. Місцем, де вже розпочато діалог. Платформою, де можна з часом бути почутим. Тому стратегічно важливо будувати мости миру через освіту.

І так, освіта не може чекати…