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"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на зимние праздники

Также УЗ продлила маршруты некоторых поездов.

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на зимние праздники
Фото: Александр Рудоманов

Перевозчик "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Традиционно самыми популярными направлениями зимой является Львов, Одесса и Ужгород", - сказано в сообщении.

Дополнительно назначили:

  • Поезд № 181/182 Киев — Львов. Будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева отправление в 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов в 10:36;
  • Поезд № 197/198 Киев — Ковель. Будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45;
  • Поезд № 216/215 Жмеринка — Киев. Будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28;
  • Поезд № 223/224 Киев — Одесса. Будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд будет отправляться в 11:03 и прибывать в Киев в 20:31;
  • Поезд № 205/206 Покровск — Харьков. Будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07;
  • Поезд № 168 Львов — Одесса. Будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05;
  • Поезд № 202/201 Львов — Ужгород. Будет курсировать 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Также УЗ продлила маршруты некоторых поездов:

  • № 72 Запорожье — Киев продлен до Чопа, будет курсировать ежедневно с 22 декабря по 4 января.
  • № 76/75 Кривой Рог — Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января.
  • №79/192 Днепр — Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января.
  • № 180/291 Львов — Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января.
  • № 179/180 Сумы — Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января.

Напомним, с 8 декабря "Укрзализныця" пустит поезд "Киев-Рахов" через Черновцы. Это будет третий поезд, которые соединит столицу с Черновцами.  Кроме того, благодаря новому маршруту поезда №357/358 "Киев-Рахов" жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины.

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