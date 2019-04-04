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Moody`s спрогнозировал, что Зеленский продолжит выполнять требования МВФ

Следующая программа МВФ, вероятно, появится после длительных переговоров.

Moody`s спрогнозировал, что Зеленский продолжит выполнять требования МВФ
Фото: publika.md

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что возможное избрание Владимира Зеленского президентом не окажет быстрого влияния на экономическую политику Украины. Об этом говорится в отчете агентства.

"Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)", - говорится в нем.

Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров, отмечают аналитики Moody`s.

Агентство также допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

Вместе с тем, в Moody's прогнозирует, что риторика Зеленского по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной, а аннексию Россией Крыма и так называемые "ЛДНР" Зеленский признавать не будет.

Напомним, в начале 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году украинская экономика выросла на 3.2%. Таким образом, экономика Украины показала самый большой рост за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%.

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Источник: "Украинские новости"
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