"Нафтогаз" заплатит 14 млн евро юристам, представляющим компанию в суде против "Газпрома"

Во время трехсторонних газовых переговоров

НАК "Нафтогаз Украины" заключил контракт с компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) на сумму 14,0 млн евро. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Согласно договору, юридическая фирма будет представлять интересы "Нафтогаза" в споре с российским "Газпрома" по условиям газового контракта от 2009 года. Юристы будут сопровождать процесс против "Газпрома" относительно условий и объемов транзита российского газа по территории Украины в течение 2009-2019 годов.

По условиям договора, почасовая оплата труда юристов составляет от 261 до 475 евро.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.