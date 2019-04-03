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КГГА начнет отключать отопление 6 апреля

Отопительный сезон уже завершился в Одессе, Днепре и Херсоне.

КГГА начнет отключать отопление 6 апреля
Фото: Макс Левин

Киевская городская государственная администрация намерена начать отключать отопление в жилых домах с 6 апреля. Об этом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил на пресс-конференции.

"Принято решение завершить отапливаемый сезон с 6 апреля. С 6 апреля будут останавливаться поставки тепла на все объекты социальной инфраструктуры, жилищный фонд. Для проведения таких операций потребуется около 3 суток", - сказал он.

Пантелеев отметил, что отопление в лечебных и социальных заведениях будет отключатся отдельно до соответствующего заявления главрачей.

Киевские власти намерены отключить отопление раньше 15 апреля в связи с теплым прогнозом погоды и по экономическим причинам.

Напомним, исполнительные комитеты Херсонского, Одесского и Днепровского городских советов 1 апреля приняли решения завершать отопительный сезон в жилых фондах.

"Киевтеплоэнерго" с 1 мая намерено поднять тарифы на отопление на 18-19%. Это связано с повышением цен на газ. Новая цена будет варьироваться от 1147 до 1169 грн/Гкал.

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Источник: "Украинские новости"
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