При выполнении украинско-индийского контракта по ремонту самолетов "АН-32" хищения государственных денег не было, - экспертиза

В 2009 году Украина подписала с Индией контракт на модернизацию 102-х самолетов "АН-32".

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, проведенной в ходе досудебного расследования уголовного производства №52017000000000889, при выполнении украинско-индийского контракта ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" по ремонту самолетов "АН-32" не было похищено ни копейки государственных денег.

Об этом заявил адвокат экс-заместителя руководителя ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Владимира Муцинова Максим Панченко со ссылкой на выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Государственной аудиторской службы и ревизии Государственной фискальной службы, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В ходе проведения экспертиз сразу тремя государственными учреждениями не было документально подтверждено материальный ущерб Государственному бюджету при осуществлении операций между ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» и компанией-агентом", – сказал Максим Панченко.

Так, по его словам, согласно заключению комиссионных судебно-экономических экспертиз, комиссионное вознаграждение, уплаченное в размере 20% является собственностью Global Marketing SP LTD, а не государственными средствами. Также в ходе проведения экспертиз было установлено, что у ГП "Завод 410 ГА" отсутствуют убытки в результате уплаты агентского вознаграждения ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" в пользу компании Global Marketing SP LTD. В том числе указано, что обязательства по уплате агентских у ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» возникли еще в 2009 году, то есть до работы на предприятии Барбула Павла, Муцинова Владимира и других фигурантов судебного дела.

Также, согласно Отчета о финансовом состоянии ГП «Завод 410 ГА», завод за период с 2015 по 2018 гг. включительно, не имел никаких убытков.

"Актом от 21.09.2016 года ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "Завод 410 Гражданской авиации» за период с 01.11.2013 по 01.07.2016 года нарушений или убытков от выполнения договоров, являющихся предметом досудебного расследования не установлено", – говорится в этом отчете.

В 2009 году Украина подписала с Индией контракт на модернизацию 102-х самолетов "АН-32". Исполнителем работ было государственное предприятие "Завод 410 Гражданской авиации". Стоимость контракта составляет более 400 миллионов долларов. За помощь в реализации контракта с 2009 года на всех этапах 20% от стоимости работ получала компания-посредник – Global Marketing SP LTD. Именно тогда, согласно выводам экспертов, появились обязательства по договору между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и Global Marketing SP LTD.