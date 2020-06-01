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"Киевгорстрой" стал лидером рейтинга застройщиков Киева Новости компаний

Холдинговая компания «Киевгорстрой» заняла первое место в топ-15 крупнейших девелоперов Киева. Соответствующий рейтинг сформирован и опубликован журналом «НВ».Как отмечают составители рейтинга, компании оценивались в соответствии с объемами строительства на сегодняшний день.

«Пятнадцать крупнейших застройщиков столицы сейчас возводят 5,3 млн кв. м. Первое место рейтинга занимает «Киевгорстрой», который занимается реализацией 55 проектов общей площадью 1,3 млн кв. м», — говорится в тексте.

По словам Главы правления — президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира, компания работала во времена различных кризисов, не останавливаясь ни на минуту и в сегодняшних условиях.

«Лидерство компании — это результат ежедневной упорной работы. Недавно «Киевгорстрою» исполнилось 65 лет, и с начала основания компания работает на результат при любых условиях. Даже сегодня, во время карантина и всемирной пандемии, на всех строительных площадках продолжаются работы. Компания всегда выполняет свои обязательства, так будет и в дальнейшем!» — подчеркнул Игорь Кушнир.

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