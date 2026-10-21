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Україна та Канада підпишуть Угоду про сторічне партнерство

Міністри закордонних справ обох країн також обговорили санкції проти російської балістики.

Україна та Канада підпишуть Угоду про сторічне партнерство
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд. Країни готуються підписати Угоду про сторічне партнерство.

Про це Андрій Сибіга повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Обговорили також критичну потребу посилення протиповітряної оборони України, зокрема її здатності перехоплювати балістичні ракети. 

"Нам потрібні цілеспрямовані санкції проти балістичних ракет, щоб зірвати виробництво ракет Росією та перекрити доступ до критично важливих компонентів", - зазначив Сибіга.

 Країни планують подальшу співпрацю у сфері безпеки. 

  • ЄС готується переконати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України на тлі невизначеної ситуації з підтримкою з боку США. Про це пише Politico з посиланням на представників Єврокомісії та дипломатів ЄС. Видання зазначає, що “зусилля спрямовані на покриття дефіциту фінансування в розмірі 70 мільярдів євро, з яким Київ зіткнеться наступного року”.
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