Україна та Канада підпишуть Угоду про сторічне партнерство

Міністри закордонних справ обох країн також обговорили санкції проти російської балістики.

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд. Країни готуються підписати Угоду про сторічне партнерство.

Про це Андрій Сибіга повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Обговорили також критичну потребу посилення протиповітряної оборони України, зокрема її здатності перехоплювати балістичні ракети.

"Нам потрібні цілеспрямовані санкції проти балістичних ракет, щоб зірвати виробництво ракет Росією та перекрити доступ до критично важливих компонентів", - зазначив Сибіга.

Країни планують подальшу співпрацю у сфері безпеки.