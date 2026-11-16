Він назвав продуктивною розмову з Україною та європейськими партнерами.

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Спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив, що досягається прогрес щодо угоди про припинення війни в Україні, хоча важливі виклики залишаються.

Про це передає Reuters.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф раніше розмовляли з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, щоб обговорити наступні кроки. За словами Кушнера, вони також мали продуктивну розмову з Україною та європейськими партнерами.

«Ми досягаємо прогресу, у тісній координації з Росією, Україною та Європою, у напрямку досягнення результату, який може покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основу для міцного миру. Важливі виклики залишаються, і остаточна угода вимагатиме складних рішень», – написав Кушнер.

Посланці США обговорили, як сприяти прямій взаємодії між Європою та Росією.

«Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо чули занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи над створенням стабільнішого та безпечнішого майбутнього для Європи».