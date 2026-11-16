ППО, авіація та виробництво дронів: Зеленський назвав пріоритетні напрямки під час "Рамштайну"

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Україна готується до чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 17 листопада. Міністр оборони Євгеній Хмара представить потреби України та ключові пріоритети співпраці з партнерами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, головними питаннями є постачання перехоплювачів для ППО та забезпечення української бойової авіації амуніцією.

Також Україна планує обговорити додаткове фінансування для збільшення виробництва дронів для Сил оборони та активізацію спільних оборонних проєктів із партнерами.

"Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати", – наголосив Зеленський.

Також міністр оборони доповів президенту про виконання плану далекобійних санкцій. За словами Зеленського, українські далекобійні удари досягають визначених цілей. Він також повідомив, що затвердив нові операції.