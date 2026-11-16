На Полтавщині два російські БпЛА впали на відкритій місцевості, є пошкодження

На Полтавщині зафіксували падіння двох російських безпілотників. Один із них упав на відкритій місцевості у Кременчуці, інший – у Горішньоплавнівській громаді.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
У Кременчуці уламками ворожого БпЛА пошкоджено вікна та двері прилеглих будинків, а також автомобіль.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотників ніхто не травмувався. Обставини та наслідки уточнюються.
- Учора Росія атакувала дронами один із об’єктів Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.