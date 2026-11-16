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На Полтавщині два російські БпЛА впали на відкритій місцевості, є пошкодження

У Кременчуці уламки безпілотника пошкодили вікна та двері прилеглих будинків, а також автомобіль. 

На Полтавщині два російські БпЛА впали на відкритій місцевості, є пошкодження
Фото: З відкритих джерел

На Полтавщині зафіксували падіння двох російських безпілотників. Один із них упав на відкритій місцевості у Кременчуці, інший – у Горішньоплавнівській громаді.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Кременчуці уламками ворожого БпЛА пошкоджено вікна та двері прилеглих будинків, а також автомобіль.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотників ніхто не травмувався. Обставини та наслідки уточнюються.

  • Учора Росія атакувала дронами один із об’єктів Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
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