У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві змінюють режим роботи зовнішнього освітлення

Буде зменшено яскравість світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також - запроваджено особливий режим освітлення парків та скверів. 

У Києві змінюють режим роботи зовнішнього освітлення
Ілюстративне фото
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві відсьогодні змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Відповідне рішення передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також - особливий режим освітлення парків і скверів. 

Про це повідомила міська рада з посиланням н КП "Київміськсвітло".

Так, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

Реклама

У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть. На окремих об’єктах світло залишатиметься увімкненим для підзарядки пристроїв системи оповіщення.

Під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті.

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Виняток становитимуть: підсвітка перил на Алеї художників, функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу і функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а з 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.

  • Як повідомлялося, 11 листопада в Києві у зв’язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів виник дефіцит електроенергії. Через це було ухвалене рішення тимчасово вимкнути зовнішнє освітлення.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies