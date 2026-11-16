У Києві змінюють режим роботи зовнішнього освітлення

Буде зменшено яскравість світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також - запроваджено особливий режим освітлення парків та скверів.

У Києві відсьогодні змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Відповідне рішення передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також - особливий режим освітлення парків і скверів.

Про це повідомила міська рада з посиланням н КП "Київміськсвітло".

Так, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

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У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть. На окремих об’єктах світло залишатиметься увімкненим для підзарядки пристроїв системи оповіщення.

Під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті.

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Виняток становитимуть: підсвітка перил на Алеї художників, функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу і функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а з 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.