Армія РФ вдарила по двох підприємствах у Чернігові, є жертви і постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 16 листопада, російська армія атакувала два підприємства у Чернігові. За попередньою інформацією, є жертви та постраждалі.

Про це написав в.о міського голови Олександр Ломако. Пізніше начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський написав, що загиблих є двоє, постраждалих – четверо, і внаслідок атаки також руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу.

«Російські терористи сьогодні вдень вдарили по двох підприємствах у Чернігові. Вже відомо про загиблих та постраждалих. Це продовження геноциду проти цивільних під час імітації переговорів про мир», – йдеться у повідомленні Ломако.