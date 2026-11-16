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Армія РФ вдарила по двох підприємствах у Чернігові, є жертви і постраждалі (оновлено)

Пошкоджений гаражний кооператив. 

Армія РФ вдарила по двох підприємствах у Чернігові, є жертви і постраждалі (оновлено)
Чернігівська область
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні, 16 листопада, російська армія атакувала два підприємства у Чернігові. За попередньою інформацією, є жертви та постраждалі. 

Про це написав в.о міського голови Олександр Ломако. Пізніше начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський написав, що загиблих є двоє, постраждалих – четверо, і внаслідок атаки також руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу.

«Російські терористи сьогодні вдень вдарили по двох підприємствах у Чернігові. Вже відомо про загиблих та постраждалих. Це продовження геноциду проти цивільних під час імітації переговорів про мир», – йдеться у повідомленні Ломако. 

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