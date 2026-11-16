Головне за ніч та ранок понеділка, 16 листопада: понад 140 боєзіткнень, удар по Балаклії, масована атака на Росію та Крим

Нічні повітряні атаки , 141 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення в областях.

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Сьогодні, 16 листопада, російська армія атакувала місто Балаклія на Харківщині. Відомо про жертву та постраждалих, є руйнування.

За словами начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова, РФ вдарила по центральній частині міста.

За попередніми даними, одна людина загинула. Ще четверо постраждали й отримують медичну допомогу.

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Пошкоджено відділення пошти, вантажний і три легкові автомобілі. Триває ліквідація наслідків.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Найактивнішим ворог вчора був на Костянтинівському напрямку (18 атак).

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 560 російських окупантів. Станом на ранок 16 листопада 2026 року російська армія втратила близько 1 625 420 особового складу.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

З ранку 16 листопада Росія в кілька хвиль атакувала Дніпро. Близько 11-ї години ОВА повідомила про атаку на підприємства харчової промисловості.

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До цього росіяни атакували транспортну інфраструктуру, внаслідок чого одна людина загинула, а десять були поранені, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок цієї атаки загорілися машини на дорозі. За даними поліції, дрон влучив по шосе. Загинула жінка 32 років.

Звечора й вночі 16 листопада російська армія майже 20 разів атакувала шість районів Дніпропетровської області дронами.

Більше інформації – в новині.

Станом на ранок 16 листопада унаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях. Росіяни продовжують атакувати енергетику, пише Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження, у Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Цієї ночі, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 158 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» й безпілотниками-імітаторами. 77 дронів були реактивними.

Ворог бив з напрямків Орла, Курська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська і окупованого Криму, повідомили в Повітряних силах. Зафіксовано влучання на 19 локаціях, падіння уламків – ще в 11 місцях.

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«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться у повідомленні.

У ніч на 16 листопада атаки дронів зазнали і російські регіони. Вороже міністерство оборони в Telegram повідомило, що ППО збила 1336 безпілотників над окупованим Кримом, Азовським і Чорними морями, Тверською, Бєлгородською, Брянською, Курською, Калузькою, Тульською, Рязанською, Орловською, Воронезькою, Владімірською, Смоленською, Нижегородською, Ростовською областями, Краснодарським краєм і Московським регіоном.

Московський мер стверджує, що 191 дрон був збитий на підльоті до Москви, а загалом з 17:00 по 8:00 в бік регіону летіло близько 600 дронів.

Влада Ростовської області підтвердила атаку на виробничі об'єкти в Азові. Поранено трьох людей. Канал ASTRA пише, що пожежа в Азові зафіксована в районі двох нафтобаз «Флеш Енерджі» та «Юг-Імпекс».

У Краснодарському краї заявили про падіння уламків на будинки і поранення трьох мешканців.

Кримський колабораціоніст Аксьонов заявив про перекриття Керченського мосту. Він повідомив, що міст зазнав удару, і рух буде перекрито орієнтовно до середини дня. «Крим. Реалії» пишуть, що рух мостом відновили вранці. Він був закритий близько п'яти годин.

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