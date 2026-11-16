Загалом на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення.

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Розпочалася 1727-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Учора на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Учора противник завдав 94 авіаційних ударів, під час яких скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7429 дронів-камікадзе та здійснили 2337 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 18 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Хлібороб, Ромашкове, Дорошівка, Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Шалигине, Вовківка, Кружок, Гірки, Безсалівка, Отруба, Атинське, Волфине, Павлівка, Горожанка, Мала Корчаківка, Корчаківка, Рогізне, Водолаги, Яблунівка, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Храпівщина, Мар'їне, Запсілля, Хмелівка, Шпиль, Нескучне Сумської області; Блешня, Бучки Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Яструбщина, Стецьківка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБ, та здійснив 121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника в напрямку Ізбицького та у районах населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили три атаки поблизу Надії та в бік населених пунктів Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Ямпіль та Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Молочарки, Кіндратівки, Миколайпілля.

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Мирне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти два рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Придорожнє та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно провели штурмову дію у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.