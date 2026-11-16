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На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждало 10 людей

Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, магазин та господарські споруди.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждало 10 людей
Наслідки обстрілів росіянами Сумської області

Минулої доби унаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали 10 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумщини.

Під ворожим вогнем перебували 29 населених регіону. 

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У Боромлянській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення та травми отримали шестеро людей: 15-річний хлопець, жінки віком 20, 36 та 40 років, а також чоловіки віком 24 та 42 роки.

У Сумській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль, унаслідок чого постраждав 22-річний чоловік. Ще один безпілотник атакував приватний будинок. Через ворожий удар 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок травмовано 53-річного чоловіка та 74-річну жінку.

Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, магазин та господарські споруди.

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