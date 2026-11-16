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Минулої доби унаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали 10 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумщини.

Під ворожим вогнем перебували 29 населених регіону.

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У Боромлянській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення та травми отримали шестеро людей: 15-річний хлопець, жінки віком 20, 36 та 40 років, а також чоловіки віком 24 та 42 роки.

У Сумській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль, унаслідок чого постраждав 22-річний чоловік. Ще один безпілотник атакував приватний будинок. Через ворожий удар 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок травмовано 53-річного чоловіка та 74-річну жінку.

Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, магазин та господарські споруди.