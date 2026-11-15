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У Харкові дрон влучив у дитячий начальний заклад

Наслідки обстрілу уточнюють.

У Харкові дрон влучив у дитячий начальний заклад
Російський БПЛА «Молнія», фото ілюстративне
Фото: з офіційної сторінки голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Увечері 15 листопада російські окупанти атакували в Харкові будівлю дитячого навчального закладу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Зафіксовано влучання БПЛА типу «Молнія» у Шевченківському районі Харкова. Наслідки уточнюються», - уточнив Терехов.

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