Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: РФ обирає певний регіон як мішень і обстрілює всю інфраструктуру декілька діб

Від початку вересня найбільше обстрілів припало на Дніпропетровщину.

Зеленський: РФ обирає певний регіон як мішень і обстрілює всю інфраструктуру декілька діб
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Російські окупанти обирають для обстрілів певний регіон і відпрацьовують по ньому атаки упродовж кількох діб.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що цього тижня була домовленість із Єврокомісією про допомогу у сфері енергетики.

«Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість», - сказав президент.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies