Зеленський: РФ обирає певний регіон як мішень і обстрілює всю інфраструктуру декілька діб

Російські окупанти обирають для обстрілів певний регіон і відпрацьовують по ньому атаки упродовж кількох діб.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що цього тижня була домовленість із Єврокомісією про допомогу у сфері енергетики.

«Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість», - сказав президент.