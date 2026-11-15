Ворог атакував Космічний район Запоріжжя, є поранений

Поранений 71-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено припаркований поруч автомобіль.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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