Ворог атакував Космічний район Запоріжжя, є поранений

Росіяни сьогодні атакували безпілотниками Космічний район Запоріжжя.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Ворожий FPV-дрон вдарив поблизу тенісного корту.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено припаркований поруч автомобіль.
Поранений 71-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.
- Раніше російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Хортицькому районі Запоріжжя, поранений 39-річний чоловік. Також ворог атакував Дніпровський район міста, постраждала жінка.