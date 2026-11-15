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Ворог атакував Космічний район Запоріжжя, є поранений

Ворожий FPV-дрон вдарив поблизу тенісного корту. 

Ворог атакував Космічний район Запоріжжя, є поранений
Фото: hromadske.radio

Росіяни сьогодні атакували безпілотниками Космічний район Запоріжжя.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Ворожий FPV-дрон вдарив поблизу тенісного корту. 

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено припаркований поруч автомобіль.

Поранений 71-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

  • Раніше російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Хортицькому районі Запоріжжя, поранений 39-річний чоловік. Також ворог атакував Дніпровський район міста, постраждала жінка.
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