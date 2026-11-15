Цього вдалося досягти в результаті роботи Посольства України в Молдові .

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Кишиневі скасували концерт російського виконавця Дідюлі, який планували провести 26 листопада в Національному палаці “Ніколае Сулак”.

Про це повідомили у МЗС.

Реклама

Зазначається, що цього вдалося досягти в результаті роботи Посольства України в Молдові .

“Посольство послідовно наголошувало перед молдовською стороною, що проведення цього виступу неприйнятне. Росія використовує культуру для просування свого впливу та створення видимості повернення до “нормальності”. Тому під час російської агресії проти України міжнародні гастролі представників російського культурного простору не можна розглядати поза цим контекстом”, – йдеться у пресрелізі.

У міністерстві зазначили, шо такі рішення є важливим проявом солідарності з українським народом, який продовжує боротьбу за свободу й незалежність.

У МЗС підкреслили, що Росія не повинна отримувати міжнародні сцени для відбілювання своєї репутації, поки її армія вбиває українців, руйнує міста та знищує культурну спадщину.