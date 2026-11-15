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«Радіо Свобода» опублікувало супутниковий знімок російського експортного вузла на Балтиці у селищі Усть-Луга, який 11 листопада вкотре атакували українські дрони.

На кадрі, зробленому 15 листопада, видно, що повністю вигоріли щонайменше п’ять ємностей із нафтопродуктами, а поруч з іншими резервуарами залишилися сліди піни для гасіння пожежі.

Раніше у російських провоєнних телеграм-каналах з’являлися повідомлення про те, що під час атаки безпілотників на Усть-Лугу оборонці збили три російські військові вертольоти. Міністерство оборони РФ ці заяви блогерів ніяк не коментувало.