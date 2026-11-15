«Радіо Свобода» опублікувало супутниковий знімок російського експортного вузла на Балтиці у селищі Усть-Луга, який 11 листопада вкотре атакували українські дрони.
На кадрі, зробленому 15 листопада, видно, що повністю вигоріли щонайменше п’ять ємностей із нафтопродуктами, а поруч з іншими резервуарами залишилися сліди піни для гасіння пожежі.
Раніше у російських провоєнних телеграм-каналах з’являлися повідомлення про те, що під час атаки безпілотників на Усть-Лугу оборонці збили три російські військові вертольоти. Міністерство оборони РФ ці заяви блогерів ніяк не коментувало.
- У ніч на 11 листопада Служба безпеки спільно з іншими складовими Сил оборони уразила портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також під час спецоперації уразили малий ракетний корабель "Буян-М".
- За попередньою інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в інфраструктурні об’єкти термінала "Новатек-Усть-Луга". Там були пошкоджені кілька резервуарів об'ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.