У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
ГоловнаСуспільствоВійна

З’явилися супутникові знімки наслідків удару по порту Усть-Луга в РФ

Повністю вигоріли щонайменше п’ять ємностей із нафтопродуктами.

З’явилися супутникові знімки наслідків удару по порту Усть-Луга в РФ
супутниковий знімок Усть-Луги
Фото: Planet Labs

«Радіо Свобода» опублікувало супутниковий знімок російського експортного вузла на Балтиці у селищі Усть-Луга, який 11 листопада вкотре атакували українські дрони. 

На кадрі, зробленому 15 листопада, видно, що повністю вигоріли щонайменше п’ять ємностей із нафтопродуктами, а поруч з іншими резервуарами залишилися сліди піни для гасіння пожежі.

Раніше у російських провоєнних телеграм-каналах з’являлися повідомлення про те, що під час атаки безпілотників на Усть-Лугу оборонці збили три російські військові вертольоти. Міністерство оборони РФ ці заяви блогерів ніяк не коментувало.

  • У ніч на 11 листопада Служба безпеки спільно з іншими складовими Сил оборони уразила портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також під час спецоперації уразили малий ракетний корабель "Буян-М".
  • За попередньою інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в інфраструктурні об’єкти термінала "Новатек-Усть-Луга". Там були пошкоджені кілька резервуарів об'ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies