У понеділок будуть планові відключення електроенергії у частині областей України

16 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Про це повідомило Укренерго.
Для промисловості введуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
«Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», - пояснило Укренерго.
- 15 листопада через атаку РФ аварійні відключення запровадили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.