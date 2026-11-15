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У понеділок будуть планові відключення електроенергії у частині областей України

Для промисловості введуть графіки обмеження потужності.

У понеділок будуть планові відключення електроенергії у частині областей України
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

16 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Для промисловості введуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

«Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», - пояснило Укренерго.

  • 15 листопада через атаку РФ аварійні відключення запровадили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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