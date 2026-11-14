Укренерго: у неділю світло вимикатимуть за графіками впродовж усієї доби

Графіки погодинних відключень обсягом складатимуть від однієї до двох черг.

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У неділю, 15 листопада, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для побутових та інших категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг. Для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

В "Укренерго" закликали споживачів перевіряти актуальну інформацію про відключення на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.