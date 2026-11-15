Російський дрон поцілив у багатоповерхівку у Харкові

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Влучання зафіксовано в фасад будинку на рівні 9-го поверху, пошкоджено скління вікон.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російський безпілотник поцілив в багатоквартирний житловий будинок в Шевченківському районі Харкова.

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Наразі інформація про постраждалих не надходила.

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