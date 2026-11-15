Російський дрон поцілив у багатоповерхівку у Харкові

Російський безпілотник поцілив в багатоквартирний житловий будинок в Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Влучання зафіксовано в фасад будинку на рівні 9-го поверху, пошкоджено скління вікон.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки.
- Раніше РФ вдарила безпілотником по цивільному авто в Шевченківському районі Харкова. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, як в авто, так і на вулиці.