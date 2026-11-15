Протягом дня ворог понад 30 разів ворог атакував п’ять районів Дніпропетровської області, є поранений внаслідок атак.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Російська армія била безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура.
У Тернівській громаді Павлоградського району зайнялася пожежа на підприємстві.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівка, гараж, складське приміщення.
У Синельниківському районі противник вдарив по Миколаївській та Межівській громадах. Понівечені інфраструктура та підприємство. Сталася пожежа. Поранень дістав 63-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.
На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді.