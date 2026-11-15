Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог 30 разів атакував Дніпровщину, поранено 63-річного чоловіка

Окупанти били по цивільній та транспортній інфраструктурі.

Ворог 30 разів атакував Дніпровщину, поранено 63-річного чоловіка
Наслідки удару росіян по Дніпровщині
Фото: Телеграм-канал Олександра Ганжі

Протягом дня ворог понад 30 разів ворог атакував п’ять районів Дніпропетровської області, є поранений внаслідок атак. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Російська армія била безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Реклама

У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура.

У Тернівській громаді Павлоградського району зайнялася пожежа на підприємстві.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівка, гараж, складське приміщення.

У Синельниківському районі противник вдарив по Миколаївській та Межівській громадах. Понівечені інфраструктура та підприємство. Сталася пожежа. Поранень дістав 63-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

 На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді.

Наслідки удару росіян по Дніпровщині
Фото: Телеграм-канал Олександра Ганжі
Наслідки удару росіян по Дніпровщині

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies