Окупанти били по цивільній та транспортній інфраструктурі.

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Протягом дня ворог понад 30 разів ворог атакував п’ять районів Дніпропетровської області, є поранений внаслідок атак.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Російська армія била безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

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У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура.

У Тернівській громаді Павлоградського району зайнялася пожежа на підприємстві.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівка, гараж, складське приміщення.

У Синельниківському районі противник вдарив по Миколаївській та Межівській громадах. Понівечені інфраструктура та підприємство. Сталася пожежа. Поранень дістав 63-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді.