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Росіяни атакували Сумську громаду КАБами і FPV на оптоволоконі

Двоє людей постраждали.

Росіяни атакували Сумську громаду КАБами і FPV на оптоволоконі
Керована авіабомба, фото ілюстративне
Фото: ТСН

15 листопада Сумську громаду атакували російські КАБи та FPV на оптоволоконі.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, унаслідок двох ударів FPV у Сумах та одного у Стецьківському старостаті постраждали дві людини.

«Ушпиталений 22-річний чоловік, який отримав численні поранення через влучання у припарковану цивільну автівку у Ковпаківському районі міста. 15-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес внаслідок влучання поблизу приватної садиби у старостаті» - уточнив Кривошеєнко.

Він додав, що російський КАБ пошкодив приватний будинок у Стецьківці, але там обійшлося без постраждалих.

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