Зеленський анонсував «історичну» зустріч коаліції охочих і результативний «Рамштайн»

Крім того, проведуть ревізію роботи всіх коаліцій.

Наступного тижня має відбутися зустріч у форматі «Рамштайн», також триває підготовка зустрічі членів коаліції охочих.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

«На наступному тижні буде зустріч «Рамштайну», і зустріч має бути результативною. Це буде сильний сигнал – сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для «петріотів», для «насамсів»: російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що буде робота з партнерами заради збільшення виробництва дронів.

Також президент розповів про зустріч коаліції охочих і ревізію роботи інших коаліцій.

«Готуємо зустріч Коаліції охочих, важлива зустріч – може бути зустріч історична. Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин. Тристоронній формат – Україна, Америка, Росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим. Готуємо і ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України: які дійсно виконують свої завдання, а які залишаються пустими», - заявив глава держави.