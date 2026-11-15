Генштаб ЗСУ: Росіяни посилено атакують на Костянтинівському напрямку

Сім атак зафіксували на Покровському напрямку.

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Станом на 22:00 15 листопада на фронті відбулися 130 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5837 дронів-камікадзе та здійснив 1824 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ, та здійснили 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два із яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському і Придніпровському напрямках ворог штурмових дій не проводив.

Дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки та Лиман відбивали на Лиманському напрямку.

На Слов’янському Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Костянтинівському Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Молочарки, Кіндратівки, Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Мирне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. Один бій продовжується.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 59 окупантів, 21 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну гармату, один засіб РЕБ, 14 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 50 укриттів противника. Пошкоджено 17 одиниць автомобільної техніки, шість гармат, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 141 укриття противника. Знищено або подавлено 217 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Гуляйпільському Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населених пунктів Придорожнє та Єгорівка.

На Оріхівському окупанти безуспішно атакували у бік Павлівки.