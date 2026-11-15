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Корецький у Брюсселі: Ключове завдання - пришвидшення вступу України до ЄС і фінансова підтримка

Українська делегація долучилася до засідання спеціальної робочої групи IBAR Task Force.

Корецький у Брюсселі: Ключове завдання - пришвидшення вступу України до ЄС і фінансова підтримка
візит глави уряду Сергія Корецького до Брюсселя
Фото: телеграм-канал Сергія Корецького

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький розпочав робочий візит до Брюсселя, серед головних тем - прискорення вступу України до ЄС, проведення необхідних реформ та подальша фінансова підтримка нашої держави.

За словами глави уряду, під час візиту він разом зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком долучився до засідання спеціальної робочої групи IBAR Task Force, яку заснували Україна і Європейська комісія. 

Корецький повідомив, що ця група працює вже місяць і об’єднує представників уряду, парламенту, Офісу Президента, правоохоронних органів і незалежних судових інституцій. 

«Пріоритет на найближчі місяці — пришвидшення виконання проміжних критеріїв за переговорним кластером 1 «Основи» та підготовка позитивного звіту про їх виконання (IBAR) у першому півріччі 2027 року. Це необхідний етап для подальшого просування переговорів про вступ України до ЄС після відкриття кластерів. За перший місяць роботи вже виконано частину заходів, запланованих на листопад. Маємо зберегти цей темп і прискорити виконання наступних завдань», - повідомив прем'єр.

Також на засіданні робочої групи ішлося про вдосконалення плану України для його ефективного практичного втілення та залучення необхідного фінансування. Цей документ залишається ключовою частиною програми реформ у межах ініціативи Ukraine Facility, додав Корецький.

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