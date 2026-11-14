AfD може висунути чемпіона світу з футболу кандидатом у президенти Німеччини

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", ймовірно, висуне колишнього футболіста збірної Німеччини Томаса Бертольда кандидатом на посаду федерального президента.
Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела.
Офіційно кандидатуру мають обговорити та затвердити під час конференції федерального правління AfD за участю голів земельних осередків. Раніше в партії заявляли, що хочуть висунути на цю посаду "чоловіка із середовища звичайних громадян".
Водночас шанси Бертольда на перемогу оцінюють як невисокі. Очікується, що більшість голосів Федеральних зборів отримає політикиня Християнсько-соціального союзу (ХСС) Ільзе Айгнер, яку висунули блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини. Вона може стати першою жінкою на посаді федерального президента країни.
Вибори мають відбутися 30 січня під час засідання Федеральних зборів. Новий президент замінить Франка-Вальтера Штайнмаєра.
- Бертольд провів 62 матчі за національну збірну Німеччини, а 1990 року в її складі став чемпіоном світу в Італії. Протягом футбольної кар'єри захисник виступав, зокрема, за "Айнтрахт" (Франкфурт), "Баварію" та "Штутгарт". Після завершення кар'єри працював менеджером "Фортуни" з Дюссельдорфа, а також футбольним експертом на телебаченні та в журналах.
- Під час пандемії COVID-19 Бертольд критикував обмежувальні заходи, називаючи їх "цілком надмірними". Також він виступав на заході руху Querdenken 711 у Штутгарті, де заявив, що його довіра до політичного керівництва країни впала "нижче нуля".