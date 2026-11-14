AfD може висунути чемпіона світу з футболу кандидатом у президенти Німеччини

Офіційно кандидатуру Томаса Бертольда мають обговорити та затвердити під час конференції федерального правління AfD.

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Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", ймовірно, висуне колишнього футболіста збірної Німеччини Томаса Бертольда кандидатом на посаду федерального президента.

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела.

Офіційно кандидатуру мають обговорити та затвердити під час конференції федерального правління AfD за участю голів земельних осередків. Раніше в партії заявляли, що хочуть висунути на цю посаду "чоловіка із середовища звичайних громадян".

Водночас шанси Бертольда на перемогу оцінюють як невисокі. Очікується, що більшість голосів Федеральних зборів отримає політикиня Християнсько-соціального союзу (ХСС) Ільзе Айгнер, яку висунули блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини. Вона може стати першою жінкою на посаді федерального президента країни.

Вибори мають відбутися 30 січня під час засідання Федеральних зборів. Новий президент замінить Франка-Вальтера Штайнмаєра.